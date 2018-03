Cibali, problemi legati alla sicurezza: buche, avvallamenti e furti di caditoie

Continui disagi ed enormi problemi legati alla sicurezza all’interno del “triangolo” tra via Scannapieco, via Ballo e via Bruno Monterosso nel quartiere di Cibali. Il manto stradale pieno di buche ed avvallamenti, i furti di caditoie e gli incroci pericolosi con i disagi di ogni genere che quasi passano in secondo piano se confrontati con il mancato rispetto dei limiti di velocità e la carenza di sicurezza. Tutte questioni segnalate da tempo dal consigliere della municipalità di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti che ora, insieme agli abitanti della zona, si aspettano da questa amministrazione comunale un piano di interventi per rendere sicura la viabilità in tutto il rione.

In particolare, tra piazza Ignazio Roberto e via Scannapieco c’è una curva a gomito che non permette agli automobilisti di avere una perfetta visuale della strada. Molti, quindi, provenendo da via Ballo, credono che la via sia a senso unico di marcia e invadono la corsia opposta. Il risultato è un continuo rischio di incidenti stradali che solo per puro caso non si sono ancora verificati.

"Le segnalazioni che ricevo da parte dei cittadini arrabbiati ormai non si contano più. Richieste che riguardano anche il potenziamento delle protezioni lungo questa strada. Ringhiere ormai arrugginite che vanno sostituite. Da via Scannapieco si passa a via Bruno Monterosso, con la questione legata ai furti di caditoie, fino a via Ballo. Anche nelle zona nord di Cibali i residenti chiedono l’intervento dell’amministrazione comunale per il rifacimento dei marciapiedi e per l’istallazione dei passaggi pedonali rialzati per costringere gli automobilisti a rispettare il codice stradale", dichiara Buceti.

"In via Ballo, infatti, il lungo rettilineo invoglia il solito incosciente a sfrecciare a tutta velocità oppure a fare sorpassi pericolosi che mettono a rischio l’incolumità delle persone che devono attraversare la carreggiata. Da tempo via Ballo è diventata completamente a doppio senso di marcia ma la segnaletica stradale orizzontale è ancora da migliorare senza considerare che nei pressi degli incroci con via Felice Paradiso, via Scannapieco e via Sebastiano Catania nessuno rispetta le precedenze. Capitolo a parte spetta poi a piazza Ignazio Roberto: uno slargo pericoloso, teatro di decine di incidenti stradali. Un enorme incrocio in cui trovano sbocco circa sette strade diverse tra cui le vie Sebastiano Catania, Scannapieco, Cibele e Torresino", conclude Buceti. Migliaia di macchine ogni giorno passano da qui con appena tre segnali di “stop”, tra loro distanti anche 15 metri, a regolare l’intero sistema viario. Cartelli troppo lontani per essere rispettati.