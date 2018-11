Sigilli ad una sala scommesse abusiva inaugurata con un concerto neomelodico

Gli agenti della squadra amministrativa di Catania, a seguito di notizie stampa su una manifestazione neomelodica non autorizzata svoltasi la sera del 15 scorso nel quartiere Cibali, in via Michele Cantone, nel tardo pomeriggio di ieri, 16 novembre, hanno controllato un'agenzia di scommesse sita in quella via. Al momento dell'intervento, fra l'altro, i poliziotti hanno colto un cliente proprio durante una scommessa clandestina.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di verificare che nel locale veniva esercitata l’attività di raccolta abusiva di scommesse, attraverso computer che consentivano l'accesso on line su piattaforme prive della necessaria concessione dell' amministrazione dei monopoli di Stato. Per questo motivo, sono stati sequestrati otto pc e i relativi monitor, e un hardware che veniva impiegato per l'accettazione delle scommesse illegali. Inoltre, avendo accertato che il gestore il pregiudicato B.G., non disponeva della prevista licenza gli agenti hanno sottoposto a sequestro penale i locali dell' intera sala scommesse e hanno denunciato il gestore per il reato di esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche scommesse.

I poliziotti hanno anche accertato che, in un angolo del locale, era stato allestito un chiosco bar, anch'esso abusivo, per il quale si sta procedendo a termini di legge. Inoltre, sono in corso ulteriori accertamenti relativi alle autorizzazioni per l’esecuzione del concerto neomelodico, tenutosi in occasione dell’inaugurazione della sala scommesse abusiva.