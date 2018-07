Cibali, via dei Piccioni incompleta e pericolosa: la richiesta dei residenti

L’associazione “ Amici dell’infanzia e della Terza Età” chiede la messa in sicurezza e il completamento di quella enorme incompiuta che oggi è via dei Piccioni. La strada, posta tra il rione Paisello e Cibali (a pochi passa dal viale Mario Rapisardi), è divisa in due enormi tronconi con evidenti disagi e disservizi per gli abitanti della zona. Quei residenti che oggi chiedono a questa amministrazione interventi urgenti di riqualificazione.

Il presidente dell’associazione Gaspare Drago da tempo segnala alle istituzioni competenti che la parte di via Dei Piccioni, nei pressi di via Ercole Patti e di via Partigiani D’Italia, è stata trasformata in una enorme pattumiera dove abbandonare rifiuti di ogni tipo. Attività criminali a cui si vanno ad aggiungere i roghi di pneumaticii e materiale plastico con il preciso scopo di recuperare il prezioso rame.

Piccoli incendi che, in mezzo ad una vasta area invasa dalle sterpaglie, possono causare roghi di vaste dimensioni mettendo a rischio l’incolumità dei residenti delle palazzine circostanti. Nessuno qui infatti ha dimenticato il vasto incendio che nel recente passato colpì il sito tra via dei Piccioni e il viale Mario Rapisardi con decine di famiglie evacuate dalle proprie abitazioni.

"Oggi il pericolo si presenta puntuale - afferma Drago - e solo un preciso programma di interventi può scongiurare altri rischi in un quartiere densamente abitato. Le telecamere di sicurezza sono state messe fuori uso. Ecco perché ribadisco che tra le opere più urgenti per il territorio ci sarebbe il completamento di via dei Piccioni con la parte nord che praticamente, tra blocchi di cemento e uno sbarramento di legno antidiscariche dovrebbe sbucare nella limitrofa area sciarosa" .

Inserita da anni nel piano triennale delle opere pubbliche resta ancora in queste condizioni per mancanza di fondi.