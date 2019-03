Ciclista cade in una scarpata, recuperato dall'elisoccorso

Alle ore 12.30 la Sala Operativa VVF Catania ha allertato l'elicottero AB 412 in servizio presso il Reparto Volo di Fontanarossa per il soccorso in località Milo di un ciclista caduto in una scarpata. Presente sul posto personale VVF del distaccamento di Riposto e personale del 118. L'elicottero è riuscito ad atterrare e fatto salire a bordo l'infortunato, già posizionato in una barella spinale, e il medico. Il ciclista è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania è affidato alle cure del personale sanitario.

