L'Enel pone in sicurezza dei nidi di cicogna alla Piana di Catania

Sono stati messi in sicurezza dall'Enel Distribuzione due nidi di cicogna bianca nella Piana di Catania. Ha collaborato anche la Lipu: è stato concordato il periodo in cui fare l'intervento in modo da non arrecare disturbo o mettere a rischio i piccoli nati. Si è scelto di farlo in questo periodo in quanto i piccoli non sono così minuscoli per essere lasciati sotto il sole per due ore da soli da parte dei genitori, e non ancora così grandi per rischiare di buttarsi giù dal nido alla vista dei tecnici. Sono stati rimossi dei rami del nido che si protendevano verso i cavi elettrici ed è stata messa una guaina per isolare i conduttori.