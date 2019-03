Aiuti alle imprese: la Cifa aprirà degli sportelli nelle municipalità

“Creeremo uno sportello Cifa nella seconda municipalità: per gli imprenditori che necessitano di consigli ma anche per chi decide di avviare un’attività, ci saranno dei referenti sempre pronti e informati". Ad affermarlo è il vicesegretario regionale e segretario provinciale Gaetano Benincasa, al termine della seduta del consiglio circoscrizionale svoltasi nella sede del Castello Leucatia. La Cifa ha tra le sue mission il sostegno alle piccole e medio imprese.

E’ stato proprio il presidente della circoscrizione a lanciare la proposta dello sportello, un info-point fondamentale per aiutare il commercio della città. “Ho chiesto al segretario Benincasa di avviare questo progetto in tutte le circoscrizioni: per quanto concerne quella da me presieduta, mi occuperò personalmente di trovare il locale - ha detto il presidente della municipalità Massimo Ruffino - per ascoltare le richieste del territorio facendo da filtro alle problematiche e da ponte con il Comune. Un incontro a settimana che però può rivelarsi fondamentale per aiutare le piccole e medie imprese”.