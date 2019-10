Cifa: “Vendita Aeroporto, occorre avviare un tavolo di confronto"

In questi giorni si parla sempre di più della privatizzazione dell’aeroporto di Catania. “Un percorso poco chiaro che accende un campanello di allarme che non può certo rimanere inascoltato”, come fa notare il segretario della Cifa di Catania Gaetano Benincasa.

“Perplessità - aggiunge - che devono aprire un dibattito che possa portare alla soluzione migliore per il futuro della prima infrastruttura siciliana in continua crescita ed espansione. Lo diciamo a difesa, oltre che dei lavoratori e degli imprenditori che nello scalo hanno investito, anche a tutela di tutti i cittadini siciliani che ancora nel 2019 pagano una insularità che è troppo forte con una politica poco attenta alla continuità territoriale”.

“Non si può parlare di vendita - aggiunge Benincasa - se non si è intrapreso un confronto serio e costruttivo che veda seduti allo stesso tavolo tutti gli attori sociali e politici coinvolti. E capire se davvero la vendita possa essere funzionale alla città di Catania e alla Sicilia. Senza pensare solo a una questione economica perché questa non deve essere la soluzione per fare cassa: la Sicilia, ora più che mai, ha bisogno di crescere non di ‘svendere’ i suoi beni principali. Se, invece, la vendita può portare a un miglioramento dei servizi e delle infrastrutture legate all’aeroporto, allora che ben venga ma - ribadisce Benincasa - solo dopo un dialogo aperto e costruttivo. E chiediamo - conclude Benincasa - che la governance dell’aeroporto spieghi chiaramente cosa intende fare del futuro dello scalo”.