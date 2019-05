Le ciliegie dell'Etna tra le migliori eccellenze agroalimentari

L'estate arriva almeno sulle tavole grazie alla raccolta delle prime ciliegie Made in Italy che si prospetta di qualità ottima e garantisce all'Italia il primato europeo nella produzione con circa 110 milioni di chili all'anno, davanti alla Spagna. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che, nonostante il maltempo, si trovano già sugli scaffali le ciliegie dell'Etna, quelle pugliesi, quelle campane e anche laziali in vendita nel mercati degli agricoltori di Campagna Amica mentre occorre attendere ancora qualche giorno per il Veneto e l'Emilia a partire da Vignola, considerata la capitale del 'durone' dove si comincia a raccogliere il 15 maggio per finire nei primi giorni di luglio.

"Le ciliegie - sottolinea la Coldiretti - sono uno dei frutti più amati dai più piccoli ma è corsa all'acquisto anche dei più grandi per mettersi in forma e prepararsi all'estate. Un aiuto per superare la prova costume perché hanno poche calorie e contengono vitamina C, vitamine del gruppo B e vitamina A che aiuta a donare il caratteristico colore ambrato alla pelle. Le ciliegie contengono melatonina naturale, una sostanza che favorisce il sonno e sono una fonte di antiossidanti, che aiutano l'organismo a contrastare l'invecchiamento provocato dai radicali liberi".

La fibra alimentare contribuisce invece ad aumentare il senso di sazietà una volta ingerite e per questo motivo possono essere utilizzate per allontanare l'appetito da quanti hanno l'esigenza di mettersi a dieta. Per tutte queste caratteristiche, ma anche per il gusto inimitabile, gli italiani sono particolarmente ghiotti di ciliegie con un consumo stimato pari ad almeno due chili a testa all'anno, secondo la Coldiretti. Tra i consigli va ricordato che - precisa la Coldiretti - le ciliegie non maturano dopo la raccolta e quindi devono essere acquistate già mature e pronte al consumo. In generale le prime varietà di ciliegie hanno la polpa soffice, poi arrivano anche varietà croccanti, come i duroni. Il loro colore è tipico della varietà, alcune sono mature quando sono rosse, altre assumono una colorazione più scura, tendente al nero a maturazione.