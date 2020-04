Cimitero, l'appello dei cittadini: "Riaprire l'accesso, con le dovute precauzioni"

Riceviamo e pubblichiamo l'appello di una lettrice di CataniaToday, che ogni giorno si recava in visita sulla tomba del figlio al cimitero di Catania. Insieme ad un gruppo di altri cittadini, chiede la possibilità di poter tornare al camposanto, con le necessarie limitazioni, per poter rendere onore ai propri cari.

"Sono la mamma di un ragazzo di 20 anni che da 8 anni e diventato un angelo. Io ogni mattina come tante altre persone mi reco al cimitero da mio figlio per pulire e per rimnaere un pochino con lui. Da premettere che sono un'imprenditrice ed agente assicurativo, ma trovo sempre il tempo per andare da mio figlio. Da giorno 9 marzo questo non si puo fare più. Siamo tantissime persone con lo stesso dolore e saremmo pronti anche a scavalvavare. Ma noi, persone con l'ergastolo di dolore, possiamo metterci a fare queste cose? Chiediamo al signor Sindaco di darci la possibilita anche una volta a settimana di poter entrate per far visita ai nostri cari, rispettando le dovute limitazioni".