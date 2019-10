Cinque importanti chef per tracciare la "rotta" dei professionisti del domani

Partirà il prossimo 7 ottobre a Catania il primo corso professionalizzante per cuoco organizzato dalla Scuola di cucina Buffettieri. Nata lo scorso dicembre dal desiderio dell’imprenditrice Fiorella Chiello di offrire, in uno spazio moderno, una proposta formativa a 360°, la scuola è riuscita in pochi mesi a riscuotere interesse nel settore della ristorazione, rispondendo alle esigenze sia di quanti desiderano imparare il mestiere di cuoco sia dei professionisti che vogliono mantenersi aggiornati sulle novità in cucina e sperimentare diverse tecniche, sia infine dei semplici appassionati del food che vogliono imparare a preparare piatti sia semplici, come quelli della cucina povera e di strada dei Buffettieri a cui si rifà il nome della scuola, che un po’ più complessi come quelli gourmet.



Il corso sarà tenuto da importanti maestri di cucina come Alessandro Ingiulla, Accursio Craparo, Carlo Sichel, Davide Cicciarella e Maurizio Urso e sarà di natura teorico-pratico che ogni fine settimana prevede un test di verifica e si concluderà a fine novembre con un esame finale seguito da uno stage, che per i più meritevoli si terrà nei ristoranti stellati degli chef Accursio Craparo ed Alessandro Ingiulla.



Oltre questo corso, la Scuola Buffettieri organizza per i professionisti del settore dei Master di perfezionamento per venire incontro alle esigenze di aggiornamento su nuove tecniche in cucina e tendenze nella ristorazione, mentre stanno già partendo altri corsi come quello di cucina vegan e salutistica curati da Enza Arena, i corsi di cucina amatoriale e quelli di pasticceria, oltre a cooking class e cooking experience, soprattutto per i tanti turisti che affollano la città e vogliono viverla anche immergendosi nella sua ricca cultura gastronomica.



“Ciò che ci contraddistingue è l'apertura a nuove collaborazioni anche di respiro internazionale. Una Scuola laboratorio culinario aperta al mondo, dove chef di alto livello mettono a disposizione di altri professionisti (operatori della ristorazione) o aspiranti cuochi le loro competenze” afferma Fiorella Chiello che già sta lavorando a tre importanti appuntamenti per fine ed inizio anno tenuti da importanti nomi della cucina italiana: il 16 e 17 dicembre quello che vedrà come docente lo chef Felice La Forgia, executive chef presso Hotel Mercure di Villa Romanazzi Carducci, componente della Nazionale Italiana Cuochi ed Ambasciatore del Gusto della cucina italiana e pugliese in Giappone, che terrà le sue lezioni sui buffet di antipasti ed aperitivi di tendenza, mentre a gennaio il corso sulla cucina molecolare a cura dello chef stellato Nicola Dinato, patron del Feva di Castelfranco e, sempre a gennaio, masterclass con l’artigiana del dolce e delle decorazioni Carmela Moffa che lo scorso anno ha conquistato il titolo di “Miglior pasticcere dell’anno” al Trofeo mondiale “Patissiers dans le monde” svoltosi a Tarbes (Francia).



La scuola di cucina Buffettieri si trova nel cuore di Catania, in Piazza San Domenico, all’interno del cortile di un palazzo storico.