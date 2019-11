Treni, torna regolare la circolazione sulla linea Bicocca-Caltanissetta

E' tornata regolare la circolazione dei treni sulla linea Caltanissetta Xirbi- Bicocca, sospesa da ieri pomeriggio alle 17 a causa del maltempo. Alberi e detriti erano finiti sui binari fra Dittaino e Motta e, questa mattina, il maltempo aveva causato l'allagamento della stazione di Sparagogna. Circolazione regolare dalle 8 anche sulla Palermo Agrigento/Caltanissetta Xirbi, dopo i rallentamenti verificatesi nella prima mattinata. Rimane invece, come da programma e in via precauzionale data l'allerta rossa diramata dalla Protezione civile regionale per la Sicilia orientale, lo stop dei treni sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone. Riprogrammato, con riduzioni, anche il servizio ferroviario sulle linee Agrigento-Palermo, Catania-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento e nel trapanese. I tecnici di Rfi sono a lavoro per verificare le condizioni dell'infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione.

