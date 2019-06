Circolo privato trasformato in "bisca" con slot illegali: sanzioni per 45mila euro

Un circolo privato, in pieno centro, si era trasformato in una vera e propria bisca. Lo hanno scoperto gli agenzi della polizia che hanno trovato, all'interno del club, 19 macchinette da gioco - tra slot machine e video poker - illegali e senza alcuna autorizzazione da parte dell'azienda autonoma monopoli di Stato.

Il responsabile del circolo, M.M - un romeno di 51 anni - è stato sanzionato per aver trasformato il circolo privato in sala pubblica da gioco, in quanto durante i controlli ll’interno dei locali erano presenti 6 persone che risultavano essere sprovvisti di tessera di affiliazione al club.

Gli apparecchi da gioco sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e sono stati elevati 39 verbali di contravvenzioni per un ammontare totale di euro 45.359,91.