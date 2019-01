Circonvallazione, anziano privo di vita sul ciglio della strada

Il corpo privo di vita, sul ciglio della strada, è stato notato da una pattuglia dei carabinieri che passava dalla Circonvallazione, all'altezza dell'Agenzia delle Entrate. Si tratterebbe di un signore anziano ( anno 1936) di cui non si conoscono le generalità. Dai primi accertamenti sembra che l'uomo abbia avuto un malore e si sia accasciato per terra. Si attendono però accertamenti in merito alla natura del decesso.

