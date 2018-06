Città metropolitana, concesse tre aule della scuola "F. De Roberto"

La giunta municipale ha concesso in comodato d’uso gratuito, alla Città Metropolitana, tre aule al terzo piano dell’edificio scolastico I.C. De Roberto ex Meucci di via Sabato Martelli Castaldi. Il governo cittadino ha espresso l’ atto di indirizzo politico nel corso della sua ultima seduta. Si tratta di ulteriori tre aule che vanno ad aggiungersi alle 11 già concesse nello stesso piano dell’edificio anni fa.

L’iniziativa completa quanto programmato per la dismissione dei fitti passivi che prevedeva, dopo una serie di interventi concordati, di ospitare integralmente nell’edificio di piazza Spedini il comando dei vigili urbani e il conseguente trasferimento delle classi presenti nella scuola di via Castaldi di pertinenza dell’istituto comprensivo De Roberto.