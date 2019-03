Cittadella Universitaria, inaugurata la nuova biblioteca aula studio

Alla presenza del Rettore Francesco Basile e del direttore del dipartimento Roberto Purrello, il 22 marzo è stata inaugurata la nuova biblioteca aula studio che accoglierà più di 20 mila volumi e più di 70 postazioni studio.

“Siamo orgogliosi di questa nuova struttura - dichiara Andrea Vella, rappresentante degli studenti e dirigente di Alleanza Universitaria - è una prova tangibile del lavoro sinergico tra il Dipartimento, l’amministrazione di Ateneo e la rappresentanza studentesca. L'associazione Alleanza Universitaria, di cui Francesco Ferlito ne è presidente, ha lavorato, negli ultimi anni, per portare maggiori garanzie, servizi e postazioni studio agli studenti al fine di rendere più agevole e soddisfacente il loro percorso sia dal punto di vista accademico che umano. Ci impegneremo intatti a rendere ancora più confortevole i locali a disposizione, permettendo agli studenti di sentirsi davvero a casa. Un doveroso ringraziamento va al Magnifico Rettore prof. Basile e al prof. Purrello per aver contribuito alla realizzazione del progetto."

“Al Direttore e al personale tecnico-amministrativo va la nostra gratitudine - afferma Luciano Sicali, rappresentante degli studenti e membro dell’esecutivo provinciale di Alleanza Universitaria - hanno contribuito tutti alla realizzazione di questa biblioteca aula studio di 190 mq che permetterà di accogliere i volumi e le riviste scientifiche, fondamentali per il nostro percorso accademico. Inoltre abbiamo già protocollato una richiesta per l’acquisto di postazioni computer al fine di consultare le riviste direttamente in biblioteca.” L’aula studio sarà accessibile già da lunedì 25 per tutti gli studenti dalle 8.00 alle 20.00