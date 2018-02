City Lab: online la carta dei servizi del Comune di Catania

Pubblicata sul sito web del Comune di Catania la "Carta dei servizi e Standard di qualità" della direzione Pubblica istruzione, Sport e Pari Opportunità, con le schede informative dell'Ufficio City Lab. Nelle pagine tematiche della direzione, e in quelle della sezione amministrazione trasparente e servizi erogati, sono visibili le informazioni su tutte le attività dell'ufficio e sui servizi messi a disposizione dei cittadini.

Questi ultimi e tutti i soggetti interessati - pubblici o privati, gruppi organizzati o non- possono avanzare proposte e osservazioni presentando entro il 15 febbraio un modulo predisposto per facilitare la partecipazione e il coinvolgimento di tutti. Il modulo può essere consegnato a mano all'ufficio Protocollo generale del Comune di Catania oppure trasmesso per posta elettronica certificata all'indirizzo comune.catania@pec.it, o, per posta elettronica, agli indirizzi riportati sulla Carta.