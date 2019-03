Clan Santapaola-Ercolano, 14 arresti: imponevano anche la sicurezza nei locali

Una operazione della polizia, su delega della procura distrettuale antimafia di Catania, ha portato all'applicazione della misura cautelare per 14 persone che sono accusate di delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso (appartenenti al clan Santapaola - Ercolano), estorsione, intestazione fittizia di beni, usura, detenzione e porto illegale di armi e reati in materia di stupefacenti.

Il tutto con l’aggravante di aver commesso i fatti per agevolare l’associazione mafiosa Santapaola - Ercolano. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Catania hanno consentito di delineare l’organigramma, decapitandone i vertici, del clan Santapaola - Ercolano - gruppo di “San Cocimo”.

Le investigazioni, tra l’altro, hanno permesso di disvelare diversi episodi di estorsioni, l’imposizione del sevizio di security in locali notturni di Catania ed episodi di intestazione fittizia di beni.



IN AGGIORNAMENTO