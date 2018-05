Clan Scalisi, arrestato il latitante "Cola tri piedi"

La squadra mobile di Catania on il supporto di Europol e della polizia tedesca ha localizzato e tratto in arresto a Biebesheim, nella regione dell’Assia, NIcola Amoroso, conosciuto “Cola tri piedi”, 37enne pregiudicato, destinatario di M.A.E. per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Scalisi - costituente locale articolazione della famiglia mafiosa Laudani di Catania) con l’aggravante di essere l’associazione armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio delle medesime, estorsione, rapina, ricettazione, reati in materia di armi, danneggiamento seguito da incendio, con l’aggravante di aver commesso il fatto in nome e per conto dell’associazione di tipo mafioso denominata clan Scalisi per agevolarne le attività illecite.

Nicola Amoroso è irreperibile, perché già all’estero, dall' 11 luglio 2017, nell’ambito dell’operazione “Illegal duty”, condotta dalla Squadra Mobile di Catania e dal Commissariato di di Adrano, in esecuzione di due distinte ordinanze applicative di misure cautelari, nei confronti di n.39 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, all'interno del clan Scalisi.

L’arresto è il frutto di un proficuo scambio informativo tra la polizia italiana e quella tedesca, e rappresenta il primo risultato del progetto “Eurosearch”, avviato da Europol e dal Servizio Centrale Operativo, finalizzato alla localizzazione e cattura di latitanti mafiosi in ambito europeo.