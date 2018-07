Classifica Censis 2018/2019, l'università etnea ricomincia a crescere

La classifica degli atenei stilata dal Censis e pubblicata nei giorni scorsi colloca l’Università di Catania nel raggruppamento dei dieci mega atenei statali italiani, unico ateneo in Sicilia ed il secondo a Sud di Roma, dopo Bari e prima di Napoli Federico II. Per la prima volta da tre anni, si registra un miglioramento nel punteggio attribuito all’Università di Catania, che passa da 72 a 76,6 (+6,4%).

In particolare, miglioramenti apprezzabili si sono avuti nell’indicatore relativo alle strutture, per il quale si è registrato un incremento del 16,7% (da 66 a 77 punti), ed in quello relativo alle borse di studio, dove l’incremento è stato pari all’8,8% (da 68 a 74 punti).

L’indicatore per il quale l’Ateneo ha registrato il punteggio più elevato è quello relativo alla comunicazione ed ai servizi digitali, confermando la valutazione positiva ottenuta lo scorso anno, anche a seguito del rilascio del nuovo portale web d’Ateneo.