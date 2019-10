Festa di Sant'Agata, Claudio Consoli riconfermato capovara

Il nuovo comitato dei festeggiamenti agatini, presieduto da Riccardo Tomasello, nella sua prima riunione che si è tenuta a palazzo degli elefanti, ha riconfermato Claudio Consoli nel ruolo di capo vara del fercolo di Sant’Agata. Dopo i disordini verificatisi lo scorso anno, in occasione della rientro del fercolo in cattedrale la mattina del 6 febbraio, Claudio Consoli e Monsignor Barbaro Scionti furno messi sotto scorta dalla Prefettura, per paura di possibili ritorsioni da parte di alcuni "fedeli".