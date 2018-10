Claudio Sammartino è il nuovo Prefetto di Catania

Il Consiglio dei Ministri ha deciso la nomina dei nuovi prefetti di Milano, Torino, Lecce e Catania. Il nuovo prefetto di Catania è Claudio Sammartino, che aveva l'incarico di commissario dello Stato per la Regione Sicilia. Prende quindi il posto di Silvana Riccio.

Renato Saccone è il nuovo prefetto di Milano. Nel capoluogo piemontese Saccone viene sostituito da Claudio Palomba. Maria Teresa Cucinotta lascia Caltanissetta per Lecce. ''Ringrazio i prefetti per il lavoro svolto fin qui, e faccio i migliori auguri per il nuovo incarico'', ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Sammartino, catanese, 64 anni, sposato e con tre figli, avvocato e con una laurea specialistica in Governo e Gestione di Amministrazioni e Imprese, ha cominciato la sua carriera nella Prefettura di Enna nel 1982 ed ha già prestato servizio a Catania nel 1988 occupandosi, nello staff di Gabinetto, da responsabile della Protezione civile, del terremoto del 1990 e di diverse eruzioni dell'Etna. Ha poi svolto le funzioni di capo di Gabinetto nella Prefettura di Imperia dal 1996 ed è diventato vice prefetto vicario di Ragusa nel 2001. Dal 2008 ha ricoperto lo stesso incarico a Perugia e l'anno dopo, nominato prefetto dal Consiglio dei ministri, è stato destinato alla provincia di Savona. Dal 2012 è stato prefetto di Taranto. Nel 2013 Sammartino è stato destinato a Reggio Calabria, dove è stato anche coordinatore della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Ha coordinato e diretto nel luglio del 2015 gli interventi per il trasbordo degli agenti chimici siriani nel Porto di Gioia Tauro. Nell'agosto del 2016 è stato nominato Commissario dello Stato per la Regione siciliana, carica che ha mantenuto fino all'attuale nomina.