Clemente Cipresso, nominato “accademico di sicilia” e diploma honoris causa

Si è svolta Venerdi 8 Novembre 2019 presso la Sala Convegni Real Fonderia Oretea di Palermo la solenne cerimonia in cui sono state insignite dell'onorificenza di Accademico di Sicilia nove personalità di grande valore morale, culturale sociale e professionale. Oltre ai saluti e la discussione di diverse tematiche sociali, particolarmente emozionante è stata l’investitura ufficiale dei nuovi Accademici di Sicilia: Totò Borgese, attore, autore di Palermo, il Dott. Clemente Cipresso, perfusionista di cardiochirurgia e responsabile della piattaforma di Imaging Preclinico di Catania, Daniela Cutrò, giornalista, conduttrice, presentatrice di Palermo, il Dott. Salvatore Grasso, medico odontoiatra di Messina, il Dott. Carlo Guidotti, giornalista, scrittore, editore di Palermo, il Dott. Dimitris P. Kraniotis, medico di Larissa Grecia, il Dott. Claudio La Tona, medico naturopata di Palermo, Roberta Mezzabarba, scrittrice di Viterbo, la Prof.ssa Daniela Simon, docente Istituto Comprensivo di Catania, il Dott. Massimo Tomasello, esperto in pubbliche relazioni di Palermo. Al Dott. Clemente Cipresso, di Lusciano (Caserta) e domiciliato a Catania per motivi di lavoro, con parere unanime del Senato, "visto i risultati ottenuti nei vari settori dello scibile" gli è stata conferita la nomina di Accademico di Sicilia dall'Accademia di Sicilia, l'ISLAS (Istituto Superiore di Lettere, Arti e Scienze del Mediterraneo) con la collaborazione del Comune e l'Assessorato alle culture di Palermo e della FIJET (Federazione Internazionale tra giornalisti e scrittori di turismo) con la seguente motivazione: “Per aver contribuito con le sue opere e il suo talento a mantenere vivo lo spirito di sicilianità, dando nuovo impulso alla cultura, alla dottrina e alle tradizioni siciliane.” Inoltre sempre al Dottore Cipresso è stato consegnato il Diploma Honoris Causa, considerate le Sue benemerenze in campo sociale, artistico e culturale. L’ Accademia di Sicilia è un organismo fondato su iniziativa di Tony Marotta da un gruppo di insigni studiosi che nel 1997 decisero di costituire un sodalizio che avrebbe dovuto avere scopi prettamente culturali, artistici, sociali e scientifici.L'Accademia ebbe subito il consenso dei più prestigiosi nomi delle Lettere e delle Arti della Sicilia i quali diedero la loro disponibilità a collaborare con per la realizzazione di convegni, seminari e conferenze, nonché l'organizzazione di importanti manifestazioni. Annovera tra i suoi soci nomi di grande prestigio come la giornalista Rita Dalla Chiesa, l'attore Lando Buzzanca, la scrittrice Silvana Grasso, il segretario regionale Sicilia Unicef Filippo Alioto e tanti altri ancora.

