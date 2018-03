Caltagirone, due ragazzi presi con 100 grammi di coca negli slip

Un 22enne ed un 38enne di Caltagirone sono stati fermati ieri dai carabinieri del paese mentre erano a bordo di una Fiat Panda in via Azione Isolamento. All’interno degli “slip” indossati dal 22enne, c'era un panetto di cocaina di circa 100 grammi, ancora da tagliare e dosare, mentre in tasca dell’altro passeggero sono stati rinvenuti alcuni grammi di hashish.

Estese le perquisizioni nelle abitazioni dei fermati i militari, in casa del 38enne, i carabinieri hanno rinvenuto diverse munizioni di vario calibro per armi comuni da sparo. La droga e le pallottole sono state sequestrate mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone. La droga avrebbe fruttato oltre 10 mila euro.