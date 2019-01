Cocaina, crack e materiale esplosivo: arrestata una donna

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato Giusi D'Alessandro, classe 1991 per il reato di detenzione al fine di spaccio di cocaina e detenzione illegale di munizioni e materiale esplodente.

Intorno alle ore 10:30, alcuni agenti delle Volanti hanno fatto irruzione in un appartamento nel rione di San Berillo Nuovo, dopo una segnalazione che indicava la possibile presenza di sostanza stupefacente in un appartamento abitato da una coppia. Ma, appena giunti sul posto, i poliziotti, hanno trovato in casa solo la donna, che era in compagnia della figlia, mentre il marito era assente.

Sin da subito gli agenti hanno notato la presenza sul tavolo della cucina di droga e materiale per il confezionamento. In particolare, le forze dell'ordine hanno trovato 13 grammi di cocaina pura, un bilancino di precisione, una busta in cellophane con tanti fori - la cui plastica era stata utilizzata per confezionare la droga in dosi - del bicarbonato, un flacone di ammoniaca, un cucchiaio con bruciature da entrambi i lati e un accendino.

Tutto materiale che faceva chiaramente presumere che nell'abitazione, in bella vista e, alla presenza della bimba, venivano confezionati cristalli di crack. La perquisizione dell'immobile ha consentito di trovare, sotto un lavello, vicino ad una bombola del gas, due proiettili per Kalashnikov e dei “botti”, consistenti in nove “caramelle” di fattura artigianale contenenti polvere da sparo. Per questi motivi, la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.