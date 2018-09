Cocaina e marijuana a casa di un sorvegliato speciale: arrestato

Ancora uno spacciatore finito nella rete degli agenti delle Volanti: intorno alle 5 di ieri mattina, infatti, è stato arrestato il pregiudicato e sorvegliato speciale Angelo De Luca, classe 1984. L’uomo, controllato in via Carro, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione di De Luca ha permesso di rinvenire e sequestrare 31 grammi di marijuana, suddivisa in 53 dosi e pronta per lo spaccio. Il pm di turno ha disposto che l’arrestato venisse rinchiuso nella Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.