Cocaina, “erba” e denaro nascosti nell’auto: arrestato

I carabinieri di Giarre hanno arrestato il 40enne Giuseppe La Spina, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte i militari, in via Callipoli, hanno imposto l’alt alla Mercedes classe B condotta dall’uomo. Questi, mostrando un certo nervosismo, ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo che, a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, ha consentito di rinvenire e sequestrare: 10 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, nonché la somma in contanti equivalente a 340 euro, ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio posta in essere dal fermato. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.