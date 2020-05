Spaccio, teneva la cocaina in camera da letto: arrestato

Nel corso di uno specifico servizio di polizia giudiziaria per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, condotto la sera dello scorso 29 aprile, gli agenti del Commissariato di Caltagirone hanno arrestato il pregiudicato Cristian Savatteri, del 1989. L'uomo, durante una perquisizione domiciliare effettuata presso la sua l’abitazione, è stato trovato in possesso di 8,5 grammi di cocaina. La droga era occultata con della carta all’interno di un barattolo di vetro posto dentro un cassetto del comò della camera da letto. Sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione e una somma di denaro pari a 380 euro in banconote di vario taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Alla luce di quanto accertato, Savatteri è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

