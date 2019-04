Cocaina in casa, la polizia lo arresta dopo perquisizione

Nella nottata odierna è stato arrestato in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Roberto Costanzo del 1983. Intorno alle 02:10, a seguito di attività info investigativa, agenti delle volanti hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio del Costanzo. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 11 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 2,05 grammi, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento. Il soggetto, pertanto, è stato prelevato e condotto in questura e avvisato dei fatti, il magistrato di turno ha disposto che venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.