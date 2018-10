Controlli ad Adrano, trovati giovani con coca e marijuana in auto

Lo scorso 14 ottobre, i poliziotti di Adrano hanno arrestato il diciottenne Claudio Barbera per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Una volante lo ha sorpreso in piazza Sant'Agostino, mentre viaggiava su una Fiat Uno insieme ad altri due pregiudicati, tra cui una minorenne. La loro preoccupazione ha tradito Barbera, nonostante i ragazzi avessero buttato in strada un involucro per evitare controlli. Dentro c'erano quattro dosi di cocaina, mentre l'arrestato aveva con se 8 dosi di marijuana e materiale identico a quello usato per confezionare la “coca”.In casa sua c'erano inoltre altre 28 dosi di marijuana. Si trova ora ai domiciliari.