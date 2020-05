Cocaina nel climatizzatore di casa: arrestato pusher

I carabinieri di Scordia hanno arrestato un 38enne del posto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno acquisito informazioni relative alllo spaccio di droga nel paese e hanno quindi avviato una veloce attività infoinvestigativa che, ben presto, li ha portati sulla strada giusta. Nei pressi di un’abitazione di via Fonte i militari hanno infatti più volte constatato la strana presenza di giovani che, dopo brevi soste, si allontanavano a bordo dei loro veicoli, ragion per la quale, in tarda serata, hanno deciso di effettuare una perquisizione in quell’abitazione. L’uomo, sin da subito, si è mostrato visibilmente scosso alla vista dei carabinieri i quali, in breve tempo, hanno trovato 16 dosi di cocaina abilmente occultate all’interno di un mobile della stanza da letto e, addirittura, all’interno del motore esterno del climatizzatore.

