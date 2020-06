Cocaina nel reggiseno: in manette un uomo e una donna

I carabinieri di Giarre, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato il 52enne Maurizio Viscuso e la 30enne Federica Currò, ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, in particolare nei fine settimana, i militari la scorsa notte hanno fermato una Fiat 500 con a bordo l’uomo e la donna che, mostrando un eccessivo nervosismo, hanno spinto i militari in servizio ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 involucri in cellophane contenenti 45 grammi di cocaina, nascosti dentro il reggiseno della donna. Estendendo nell’immediato la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, sono stati altresì rinvenuti e sequestrati: 4 bilancini elettronici di precisione, circa 350 euro in banconote di vario taglio, nonché degli appunti riportanti nomi e cifre riferiti l’attività illecita posta in essere dalla coppia. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.

