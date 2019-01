Sorpreso con la cocaina mente ai poliziotti: "E' bicarbonato"

Nei giorni scorsi, agenti del commissariato Borgo Ognina hanno effettuato controlli straordinari nel quartiere di Picanello, con particolare attenzione ai furti d’auto e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante uno di questi controlli, che ha consentito di rinvenire diverse autovetture rubate e di indagare quattro persone per ricettazione, uno degli indagati ha consegnato un involucro contenente una polvere bianca del peso di circa 5 grammi, precisando che trattavasi di bicarbonato col quale avrebbe inteso fare uno scherzo a un amico, spacciandola per stupefacente. Lo scherzo, evidentemente, era diretto ai poliziotti i quali, però, non ci sono cascati e hanno sequestrato la sostanza per sottoporla ad accertamenti clinici.

Il pregiudicato M.M., che la deteneva, ha così ammesso che si trattava di cocaina tagliata con mannitolo. Per questo motivo, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In un garage del quartiere Canalicchio, infine, sono state rinvenute 1058 munizioni di vario calibro non riconducibili al proprietario dell’immobile che sono state sequestrate a carico d’ignoti.