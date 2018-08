Sant'Egidio organizza una "cocomerata" per migranti e anziani

Mercoledì 15 agosto, molti anziani e immigrati catanesi hanno aderito all'appello della Comunità di Sant'Egidio ad uscire dalle loro case per fare festa insieme secondo la tradizione. Una grande "cocomerata per l'integrazione": questo il tema del ferragosto organizzato dall'associazione caritatevole, attiva in tutta Italia. "Fare festa per Ferragosto - dichiarano i responsabili dell'iniziativa - è anche un modo per guardare al futuro con responsabilità: no alle paure, sì all'integrazione e al vivere insieme che garantisce a tutti, italiani e immigrati - molti dei quali ormai 'nuovi italiani' - sicurezza e lavoro", sottolinea Sant'Egidio. L'invito è esteso a quanti vogliano partecipare.