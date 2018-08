Codacons in campo contro l'abbandono di animali in estate

Contro l'abbandono di cani e di altri animali scende in campo Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, con l'iniziativa di sensibilizzazione e di difesa dei diritti 'Questa estate non abbandonarlo'. Il protagonista dell'iniziativa è Mumù (autore il catanese Giuseppe Messina), un dolce amico a quattro zampe che in 12 illustrazioni originali d'autore e in un video, diffuso dal Codacons, farà vedere il destino che tocca ai suoi amici che finiscono in strada.

"Con questa campagna per la difesa degli animali vogliamo anche ricordare - spiega Tanasi - che l'abbandono degli animali è un vero e proprio reato punito dal nostro codice penale con l'arresto fino a un anno e una multa fino a 10.000 euro".

"L'abbandono dei cani o di altri animali, non solo in autostrada, purtroppo è un fenomeno ancora molto diffuso in Italia - prosegue - e spesso i responsabili riescono a farla franca pur mettendo in pericolo la vita degli altri utenti e quella degli stessi animali che abbandonano al loro destino". Ecco perché Tanasi lancia un appello a tutti cittadini di segnalare al Codacons, magari inviando foto, numero di targa dell'auto o qualsiasi particolare utile a identificare i responsabili degli abbandoni. "Il Codacons provvederà a presentare formale denuncia in Procura affinché chi si rende protagonista di un gesto così odioso sia assicurato alla giustizia e paghi per il reato commesso" conclude Tanasi.