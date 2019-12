Ognina, lunghe code per i lavori stradali del collettore fognario

Continuano i lavori stradali ad Ognina, per la posa delle tubature del collettore fognario di Aci Castello. Durante le ore di punta, come segnalato da diversi lettori, si registrano lunghe code all'altezza degli scavi, con rallentamenti sia per chi deve proseguire sulla statale che conduce a Canalicchio, sia per chi deve svoltare sul lungomare. La situazione, di mometaneo disagio, durerà anche nelle prossime settimane, fino ad ultimazione dei lavori stradali.