Coronavirus, supermercati presi d'assalto a Catania: lunghe code

Supermercati presi d'assalto a Catania. Lunghe code si registrano per effetto del provvedimento che dispone per domani la chiusura dei punti vendita. La gente ha cominciato a mettersi in fila nelle prime ore del mattino. Nella foto inviata da un lettore di CataniaToday, siamo in via Oliveto Scammacca: da qui parte una lunga fila, rispettando le distanze imposte, per fare la spesa al Decò di via Gabriele D'Annunzio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.