Lettori, via Pasubio: "In lista dalle 5 del mattino per vaccinare i bambini"

In via Pasubio la "lista" con i nomi dei bambini da vaccinare, già alle ore 8.30, è completa. Come raccontanto i presenti, c'è chi già alle 5 del mattino era sul posto per mettersi in lista. Nei turni dalle ore 8.30 alle 12.30, infatti, vengono vaccinati non più di 35 bambini. Negli orari pomeridiani, invece, il numero scende a 18.