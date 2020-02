Coinvolti in un incidente forniscono false generalità: denunciati

Denunciate tre persone di Biancavilla, di 28, 33 e 44 anni per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. A seguito di un incidente stradale, a Paternò, hanno fornito ai carabinieri false generalità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro poiché erano senza patente di guida.

Intanto sono proseguiti i controlli dei carabinieri messi in campo dalla compagnia di Paternò su tutto il territorio. In totale sono state contestate 53 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, elevando verbali per oltre 29mila euro e sono stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo 16 veicoli; ritirate 4 patenti e decurtati 82 punti.