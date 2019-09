Coldiretti Sicilia: "Bene il sequestro in piazza Verga. Stop agli abusivi"

"I consumatori vanno tutelati con controlli e azioni continue su tutto il territorio". Lo afferma Coldiretti Sicilia con riferimento al sequestro ad un abusivo di trenta chili di formaggi e ricotta avvenuto ieri a Catania in piazza Verga dove ogni domenica si svolge il mercato Campagna Amica. "Nel plaudire all'azione congiunta della polizia municipale e dell'Asp, Coldiretti ribadisce che più controlli contro gli abusi in tutti i passaggi della filera agroalimentare sono determinanti per la difesa degli imprenditori corretti"