Guida senza patente con un coltello ed un tirapugni: denunciato

I carabinieri di Mineo hanno denunciato un 22enne di Palagonia, ritenuto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere, guida senza patente, violazione dei doveri concernenti le cose sottoposte a sequestro, violenza, minaccia e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. E' stato fermato dalla pattuglia ad un posto di controllo in Largo Crispi a Mineo, mentre guidava la propria Fiat Punto, già sottoposta a sequestro, senza patente (mai conseguita) e senza la copertura assicurativa. Perquisendogli la macchina, i militari hanno trovato un coltello a serramanico con lama di 9 centimetri ed un tirapugni in acciaio. Durante le operazioni di sequestro e recupero del veicolo da parte di una ditta autorizzata, il giovane palagonese è andato in escandescenza, danneggiando la propria autovettura con un tubo di ferro ed aggredendo poi i carabinieri che tentavano di bloccarlo.