Coltiva cannabis e ruba energia elettrica: arrestato

I carabinieri di Ramacca sono intervenuti nel pomeriggio del 23 maggio scorso, in contrada Castellitto arrestando il pregiudicato Salvatore Angelo Giunta (del 1989) ritenuto responsabile di coltivazione di cannabis e furto aggravato di energia elettrica. Nello specifico, nel corso di perquisizione domiciliare, all’interno di una stanza dell’abitazione è stata rinvenuta una coltivazione indoor, completa di lampada ad alta frequenza, fertilizzanti, bilancino di precisione, umidificatori e dispositivi di controllo temperatura, ventilatore. Erano presenti un totale di tre piante di cannabis indica, dell’altezza di 100, 50 e 40 centimetri, nonché svariati semi in fase di preparazione per la successiva semina, oltre ad una quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 11,5, ritrovata all’interno di altro ambiente. La coltivazione improvvisata era inoltre alimentata da un allaccio abusivo alla rete Enel con un danno, quantificato da tecnici verificatori intervenuti sul posto, superiore ai 10 mila euro. I carabineiri hanno sequestrato le piante e l'attrezzatura mentre l'autorità giudiziaria ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.

