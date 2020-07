Coltivatore di marijuana arrestato a Pedara dai "lupi"

I carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un 34enne di Mascalucia, responsabile di coltivazione illecita di sostanza stupefacenti. Acquisita la notizia di una coltivazione di marijuana a Pedara, i militari hanno deciso di pedinarlo. L’uomo si recava quasi quotidianamente in via Due Palmenti e poi, dopo aver posteggiato l’autovettura in quella strada senza uscita, si inoltrava nella vegetazione circostante sempre munito di bidoni pieni d’acqua. Hanno quindi teso una trappola, sicuri del buon esito della loro attività. Mentre una pattuglia in posizione defilata controllava l’accesso alla via Due Palmenti, gli altri militari si erano inoltrati nella vegetazione e quindi, aspettato il momento propizio comunicatogli dai loro colleghi dopo l’arrivo dell’uomo, sono sbucati fuori sorprendendolo mentre, in un terreno demaniale, stava proprio in quel momento innaffiando 60 piante di cannabis indica con un’altezza compresa tra i 70 ed i 140 centimetri d’altezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.