Coltivava marijuana a San Nullo: arrestato

La polizia ha arrestato il pregiudicato Agatino Aperi (del 1979), per i reati di produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Nel pomeriggio del 17 Luglio a seguito di segnalazione anonima i “Falchi” della squadra mobile hanno avviato un’attività investigativa per risalire all'ubicazione di una piantagione di marijuana nel quartiere di San Nullo. Dai primi accertamenti è stato possibile individuare un immobile in disuso e della vegetazione sospetta. I successivi riscontri hanno permesso di focalizzare l’attenzione sull’Aperi, il quale annovera precedenti specifici in merito. Gli agenti hanno dunque deciso di effettuare una perquisizione nel luogo individuato che ha permesso di rinvenire 31 rigogliose piante di marijuana dell’altezza di circa 2 metri l’una.

L’uomo, che aveva appositamente attrezzato la piantagione in una zona apparentemente abbandonata per evitare che potesse essere ricondotta a lui, non aveva fatto i conti con l’esperienza degli investigatori. Seguendo infatti l’impianto di irrigazione i poliziotti hanno verificato come i tubi dell’acqua fossero collegati all’appartamento di residenza dell’uomo. La perquisizione è stata estesa anche a quest'ultimo immobile, all’interno del quale sono state scovate delle infiorescenze di marijuana del peso di circa 10 grammi unitamente a strumenti utilizzati per pesare e confezionare la sostanza stupefacente. L’uomo è stato dunque arrestato e su disposizione della Procura associato in Carcere in attesa dell’udienza di convalida dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari.

