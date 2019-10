Coltivava marijuana in campagna: beccato dai "Falchi"

La polizia ha arrestato il catanese Sebastiano Tiralongo (del 1990), ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché di detenzione illegale di munizionamento. Personale della squadra mobile di Catania - “Sezione falchi”, nell’ambito delle attività finalizzate ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, da attività info-investigativa ha appreso che in un campo in contrada Jungetto, era stata impiantata una coltivazione illegale di marijuana. Sulla scorta di quanto appreso, nella mattinata di ieri, è stato predisposto un mirato servizio di osservazione e individuato l’appezzamento di terreno dove insisteva una villetta, protetta da un sofisticato impianto di videosorveglianza. Gli agenti hanno proceduto quindi a eseguire una perquisizione che ha consentito di rinvenire sostanza stupefacente del tipo marijuana sfusa per un peso complessivo di 110 grammi e occultate nel vano sottotetto, oltre 46 piante cariche di infiorescenze in fase di essicazione. Veniva, inoltre rinvenuta apparecchiatura per la pesatura e il confezionamento sottovuoto, un disturbatore di frequenze professionale (Jammer) in grado di inibire qualsiasi segnale radio anche a notevole distanza, una cospicua somma di denaro e 3 cartucce cal. 12. Il Tiralingo è stato arrestato e, a seguito di giudizio per direttissima, sottoposto a custodia cautelare in carcere.