Coltivavano canapa indiana in casa: due arresti

I carabinieri di Pedara hanno arrestato un 32enne del posto e un 34enne di Tremestieri Etneo, ritenuti responsabili di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Avendo il sospetto che nell'abitazione di via Capraio si coltivasse della canapa indiana, i militari hanno predisposto un apposito servizio di osservazione che alla fine ha dato i frutti sperati. Difatti, dopo diverse ore d’appostamento, gli operanti hanno visto arrivare a distanza di pochi minuti uno dall’altro i due arrestati, il 34enne, giunto a bordo di un Piaggio Beverly, mentre il secondo su di una Fiat Punto, i quali, dopo un breve conciliabolo, stavano per introdursi in casa. A quel punto i militari sono entrati in azione bloccando i due soggetti e perquisendo l’abitazione, all’interno della quale sono state rinvenute e sequestrate 8 piante di canapa indiana dell'altezza di un metro circa.

