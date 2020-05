Coltivazione di cannabis in casa: sequestrate 12 piante

I carabinieri di Mineo, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato un 56enne e denunciato la 47enne convivente, perché ritenuti responsabili di coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito di attività info investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione della coppia in via Palica che, in breve, ha confermato i loro sospetti. In un locale dell’abitazione, infatti, i due avevano realizzato una vera e propria serra per la produzione di marijuana, corredata da lampade ad alta frequenza per poter generare calore, un timer, un bilancino di precisione, qualche grammo di marijuana già essiccata e 12 piante di cannabis indica di altezza variabile da 70 e 120 centimetri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.