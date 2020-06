Coltivazione "indoor" di marijuana in pieno centro: un arresto

Durante la scorsa notte, agenti di una Volante hanno arrestato Salvatore Di Maggio, del 1975, per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In transito all’interno del quartiere San Cristoforo, i poliziotti hanno notato un sospetto andirivieni provenire da una viuzza poco illuminata, in particolare, alla vista dell’autovettura di servizio due individui hanno accelerato l'andatura. Dopo aver invertito il senso di marcia, gli agenti hanno effettuaato un approfondito controllo della zona, sino a quando giunti davanti un’abitazione, sono stati immediatamente attratti dal forte odore di marijuana proveniente dal portoncino. Discesa la rampa di scale che conduceva a un livello seminterrato rispetto alla strada, i due poliziotti sono stati ancora più chiaramente investiti dal forte olezzo di sostanza stupefacente, che proveniva dalla bocca di areazione di un appartamento illuminato da una luce di colore giallo intenso, ancora accesa nonostante la tarda notte. Gli agenti hanno dunque richiesto l’intervento di un’altra pattuglia nonché dei Vigili del Fuoco per prevenire eventuali incendi dovuti al surriscaldamento dell’area. Nel frattempo, è stato rintracciato l’inquilino dell’appartamento, Salvatore Di Maggio, il quale, all’insaputa del proprietario, aveva eretto due pareti murarie a protezione di quella che da lì a qualche minuto si sarebbe rivelata come una delle più grandi coltivazioni di marijuana mai rinvenute nel centro storico di Catania, infatti agli operatori di polizia, l’affittuario del sospetto magazzino, ha ammesso la rilevanza di quella scoperta. Una volta all’interno, in un’area di circa 150 metri quadri, gli agenti si son trovati davanti una piantagione di circa 1200 piante di cannabis, alimentate con impianto completo di tubi di areazione e irrigazione con timer, che il Di Maggio avrebbe immesso sul mercato ricavandone un guadagno di circa 750 mila euro. Dopo i rilievi di polizia scientifica e la campionatura di tutte le piante di marijuana sequestrate, l'uomo è stato denunciato e su disposizione del magistrato di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

