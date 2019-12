Donazioni alla Caritas, l'appello: "Non gettatele a terra"

Nel corso delle ultime settimane, l'ingresso dell'Help Center della Stazione Centrale, la struttura che offre numerosi servizi di supporto (tra cui ascolto, mensa, colazione, rete sanitaria) ai tanti soggetti in condizioni di disagio che gravitano nella zona, è stato sistematicamente occupato, durante la notte, da disordinate donazioni di abbigliamento, nella maggior parte dei casi inadeguate per essere destinate al servizio di distribuzione del vestiario.

Prima dell'avvio del servizio colazione, per consentire l'accesso alla struttura, è ormai quotidianamente necessario ripulire e riordinare il piazzale antistante l'ingresso. "Si chiede, pertanto - rende noto la Caritas - al fine di semplificare le attività quotidiane dei volontari e mantenere decoroso l'ingresso dell'Help Center, di non lasciare donazioni nel piazzale antistante l'ingresso dell'Help Center. In questo particolare periodo dell'anno, inoltre, data l'emergenza freddo e lo spazio limitato del deposito per stipare gli indumenti, si chiede di sospendere le donazioni di vestiario e di dare priorità alle coperte negli orari tradizionali di consegna (dal lunedì al venerdì 8:30/12:30, oppure sabato 8:30/11:00)".

I volontari, infatti, hanno assegnato gli spazi a disposizione all'interno della struttura alle coperte generosamente donate dai cittadini e che quotidianamente il servizio Unità di Strada consegna ai senza dimora della Città. I catanesi potranno continuare a sostenere le attività della Caritas Diocesana tramite donazioni alimentari da consegnare all'Help Center (dal lunedì al venerdì 8:30/12:30, sabato 8:30/11:00) oppure controllando le necessità tramite il sito ufficiale. La straordinaria generosità dei cittadini consente ai numerosi servizi della Caritas di operare quotidianamente per offrire una mano a quanti chiedono aiuto.