Botti di Capodanno, i consigli dell'esperto per proteggere gli animali

Come difendere i propri animali domestici, ed in particolare i cani, dai botti di fine anno? L'istruttore cinofilo Enci Giorgio Pennisi ha qualche prezioso suggerimento che potrebbe tornare utile ai nostri amici a quattro zampe ed ai rispettivi padroni.

1- Portatelo con voi per festeggiare l'ultimo dell'anno insieme ai tuoi amici. La presenza di altre persone copre il rumore dei botti quindi il cane percepisce meno paura.

2-Si può tenerlo impegnato a giocare con giochi rumorosi come bottiglie di plastica per coprire il rumore dei botti.

3- In alternativa si può pensare di portare il nostro animale domestico preferito in un posto sicuro, come una stanza in cui è abituato a stare, con finestre chiuse, serrande abbassate e tv o radio accesa.

4-Evittiamo di lasciare i nostri amici animali in balcone, in veranda o in giardino. Purtroppo quando il cane e in preda al panico tende a scappare in ogni modo se non ha un luogo sicuro in cui rifugiarsi, potrebbe ferirsi gravemente o riuscire a scappare. L'unico modo per evitare che il tuo cane abbia paura dei botti è abituarlo a questo tipo di stimoli.