"Come spiegare sesso e contraccezione ai figli": convegno della Uil

La sala Uil “Mico Geraci”, in via Sangiuliano 365 a Catania, ospiterà domani – martedì 1 ottobre – il convegno sul tema “Genitori e figli: come parlare di contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili”. L’evento, che sarà aperto alle 17.30 dall’intervento della segretaria generale Uil Enza Meli, è il primo appuntamento nel programma della “Settimana del benessere sessuale” organizzata dalla Federazione italiana di Sessuologia scientifica. Previsto anche il saluto del segretario territoriale della Uil Fpl, Stefano Passarello. L’iniziativa di domani, promossa dalla Uil Mobbing&Stalking in collaborazione con il Dipartimento Uil Pari Opportunità, vedrà come relatrici la psicologa Susanna Basile e l’esperta in Educazione sessuale, Gabriella Catania.